Обнинск, Калужская область, 21 ноября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина из Обнинска Калужской области стало лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018» в номинации «Приоритет-оборонпром» и дипломантом в номинациях «Приоритет-металлургия» и «Приоритет-химпром». Церемония награждения финалистов состоялась 19 ноября 2018 года в большом зале Общественной палаты России.

Technologiya.ru На церемонии награждения в ОП РФ

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, предприятие представило на конкурс три разработки в области импортозамещения для оборонной, радиоэлектронной и металлургической промышленностей, выполненные как в рамках госпрограмм, так и в рамках собственного научного задела.

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Лауреатом премии «Приоритет-2018» стала разработка, благодаря которой в России был налажен выпуск керамических радиопрозрачных обтекателей принципиально новой конструкции для скоростных летательных аппаратов. Заказчиком выступило Долгопрудненское научно-производственное предприятие. Продукция по техническим характеристикам превзошла зарубежный аналог. В конструкции и технологии его изготовления использованы шесть запатентованных изобретений предприятия.

Дипломом премии «Приоритет-2018» отмечена заслуга «Технологии» и в решении другой государственной задачи: налаживании в России серийного выпуска ситалловых подложек микросхем для нужд радиоэлектронной промышленности. Выпуск этих изделий на предприятии был освоен менее чем за два года. сотрудникам обнинского НПП удалось не только воссоздать технологию выпуска подложек советских времен, а вывести ключевые показатели на качественно новый уровень.

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Также номинантом премии «Приоритет-2018» стала разработка технологии производства малоразмерных керамических тиглей для термического анализа, которые в настоящее время широко закупаются за рубежом. Теперь российские предприятия смогут приобретать эту продукцию в два раза дешевле, чем зарубежные аналоги.

Напомним, национальная премия «Приоритет» — первая и единственная в России авторитетная награда отечественных лидеров производства, достигших наибольших успехов в области импортозамещения. Мероприятие проводится четвёртый год подряд. В 2018 году в конкурсе приняли участие 160 российских компаний, которые представили проекты в сфере импортозамещения в 30 номинациях.