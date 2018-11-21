Минск, 21 ноября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. 20 ноября в белорусском Островце начала работу пускорезервная котельная первого энергоблока Белорусской АЭС. Четыре паровые электродные котла выведены на 20% мощности, что обеспечило подачу пара в отопительные системы на всех строящихся объектах АЭС. В результате все строительные, монтажные и пуско-наладочные работы на протяжении всего отопительного сезона можно вести при оптимальном температурном режиме, в соответствии с календарным графиком строительства.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Труба котельной

Пускорезервная котельная необходима и для проведения важнейших пуско-наладочных работ на основном оборудовании энергоблока. Пар, производимый котлами, используется при горячей обкатке реакторной установки и пробного набора вакуума в компенсаторе турбины. После того, как энергоблок начнет работу, оборудование котельной будет использоваться во время проведения планово-предупредительных работ и обеспечивать безопасное функционирование блока в случае аварийного отключения.

Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 2019 год. В начале ноября был проведен пролив активных и пассивных систем безопасности на открытом реакторе. Химически обессоленной водой были пролиты системы аварийного охлаждения активной зоны и компенсатора давления, выполнена промывка трубопроводов и их послемонтажная очистка от возможных механических примесей. После этого этапа, основная цель которого — проверка качества монтажа трубопроводов первого контура реактора, специалисты Росатома приступили к окончательной сборке реактора, готовя его к этапу физического пуска. Оптимальный температурный режим позволит вести эту работу в оптимальных условиях и для оборудования, и для персонала.