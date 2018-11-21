Москва, 21 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Главой Интерпола был избран представитель Южной Кореи «вопреки всем ожиданиям, принципам ротации и логике процесса». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В Интерполе своя механика голосования с учетом позиций континентов. Исходя из прогнозов, победить должен был представитель Европы — то есть Александр Прокопчук, однако был выбран представитель Азии. Я не исключаю, что оппоненты России, которые не стеснялись выступать с откровенными призывами против кандидата из РФ, оказали свое влияние на эту самую механику. Досадно, но не смертельно», — сказал Слуцкий.

Россия будет продолжать сотрудничать с Интерполом, отметил депутат.

«Это важнейшая организация, Прокопчук высокопрофессиональный человек. Уверен, что он достойно продолжит свою карьеру в самых высоких эшелонах международной организации уголовной полиции», — отметил он.

Генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий пост вице-президента Интерпола по Европе, проиграл на выборах главы Интерпола кандидату из Южной Кореи.