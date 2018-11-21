Вашингтон, 21 ноября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Политика «незаконных» и «противоестественных» войн грозит тяжелыми последствиями не только самим Соединенным Штатам Америки, но и всему миру. Вашингтону стоит пересмотреть национальные интересы, пишет журнал The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

На сегодняшний день дефицит федерального бюджета США — более $800 млрд, а национальный долг — около $22 трлн. Столь огромного долга никогда не было ни у одной страны, говорится в публикации.

Соотношение долга и ВВП таково, что кризис в США неизбежен. Теоретически правительство может выпустить любой объем долларов, однако гиперинфляция окончательно погубит доллар, а вместе с ним добьет мировую экономику.

Одна из причин нависшего над страной долгового кризиса — «надменное высокомерие», с которым неоконсерваторы выступают за глобальную войну ради переделки мира по подобию США, которая обойдется в триллионы долларов.

«Надменное высокомерие ведет к гибели», — отмечает автор статьи.

Необъявленные войны, которые ведет Вашингтон, незаконны и противоестественны, они лишают экономической стабильности не только другие страны, но и сами США. Для спасения Соединенным Штатам нужно радикально переоценить зарубежные активы и обязательства.

Что касается внешней политики, свои национальные интересы стоит ограничить. Так, базы в Германии нужно закрыть и отозвать военных из Афганистана.