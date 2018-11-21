Якутск, 21 ноября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. 20 ноября «Теплоэнергосервис», дочернее предприятие «Якутскэнерго», входящего в состав государственной энергетической компании РусГидро, отчиталось о завозе угля в в отдаленные населенные пункты Оймяконского и Усть-Майского районов Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По состоянию на 19 ноября в Оймяконский район завезено 12 тысяч тонн угля, в результате запас угля для котельных составляет: 27 суток для поселка Усть-Нера, 201 суток для села Терють, 122 суток для поселка Ючюгей, 100 суток для Томтора, 110 суток для Оймякона, 93 суток для Сордоннох. В Усть-Майский район доставлено 3,4 тысячи тонн угля, запас угля для котельных составляет 49 суток для поселка Солнечный и 16 суток для поселка Звездочка.

Завершена прокладка автомобильного зимника, по которому доставка угля будет продолжаться весь отопительный сезон. Согласно плану РусГидро, автозимником на 2018−2019 год в Оймяконский район необходимо доставить 56,2 тысячи тонн угля, в Усть-Майский — 10,6 тысяч тонн.

Доставка угля для котельных в зимнее время — вынужденная необходимость, ввиду отсутствия дорожной сети в этих районах Якутии летом проводить такую работу по прежнему невозможно.