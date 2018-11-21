Соледар, ДНР, 21 ноября, 2018, 11:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили 21 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Andrew Ranta Расстрелянное перемирие

ВСУ обстреляли ДНР с двух направлений. На горловском направлении агрессор однократно применил 82-мм миномёт, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано использование зенитных установок, гранатомётов различных типов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Александровка», — рассказали в СЦКК.

В общей сложности украинские боевики выпустили по территории ДНР 86 боеприпасов.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по ДНР 38 боеприпасов, среди которых не было мин и снарядов.

Читайте также: Украинские формирования обстреляли ДНР 13 раз

Отметим, вопреки Минским соглашениям и многочисленным договорённостям о перемирии украинская сторона продолжает регулярно обстреливать населённые пункты Донбасса, убивая мирное население и разрушая гражданскую инфраструктуру.