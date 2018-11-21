Ульяновск, 21 ноября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области по требованию природоохранного прокурора суд обязал региональное министерство природы и цикличной экономики создать пожарно-химическую станцию в лесничестве. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Нарушение выявлено после проведения проверки в сфере исполнения лесного законодательства.

«Установлено, что министерством не принято мер по созданию пожарно-химической станции на территории Павловского лесничества Ульяновской области, а также укомплектованию ее необходимой техникой, инвентарем и оборудованием», — говорится в сообщении.

Министру природы и цикличной экономики внесено представление. Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия министерства, так как нарушения не были устранены. Суд обязал министерство создать пожарно-химическую станцию в лесничестве.

Отметим, ранее природоохранная прокуратура распространила сообщение о том, что министерством природы и цикличной экономики также не принято мер по созданию пожарно-химической станции на территории Новочеремшанского лесничества, внесено представление.

Ранее министерством природы не было обеспечено определение, описание и установление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек Малый Авраль и Сахча. Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о возложении на министерство обязанности установить границы двух водных объектов.