Берлин, 21 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Учёные из Германии пришли к выводу, что у пятнистых гиен доминирование одной особи над другой зависит от того, насколько больше она получает поддержки от сородичей. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

Учёные в течение нескольких лет проводили наблюдение за поведением пятнистых гиен в Танзании. Всего под наблюдением оказались 748 особей.

Анализ показал, что вероятность победы при взаимодействии двух особей растёт при более высокой социальной поддержке — от 76% до 98%. При этом такие параметры, как пол и вес, оказывали меньшее влияние. Этим объясняется, почему самки гиен чаще доминируют над самцами.