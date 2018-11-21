Москва, 21 ноября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В октябре 2018 года реальные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учётом инфляции) увеличились на 4,3%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил всего 1,4%. Такие данные содержатся в отчёте Росстата о социально-экономическом положении России за январь-октябрь 2018 года.

Цитата из х/ф «ДМБ». Реж. Роман Качанов. 2000. Россия «Видишь суслика? Вот и я не вижу. А он есть!»

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Также был зафиксирован и существенный рост денежных доходов населения до 33,297 тыс. рублей. Это на 5,1% больше по сравнению с сентябрём 2018 года. В годовом исчислении увеличение составило 5,4%.

При этом темпы роста оборота розничной торговли замедлились, увеличившись только на 1,9% — это минимальный показатель с августа 2017 года, пишет «Коммерсантъ». В октябре потребление продовольствия выросло на 0,5% (не росло в сентябре), непродовольственных товаров — на 3,2% (плюс 4,1% в сентябре), а услуг — на 2,4%, оставшись неизменным.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Росстата «О социально-экономическом положении России», реальные располагаемые денежные доходы граждан России в сентябре сократились на 1,5% в годовом выражении. В августе данный показатель снизился на 0,9% после роста на протяжении восьми месяцев.