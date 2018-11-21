Киев, 21 ноября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Члены временной следственной комиссии Верховной рады не отреагировали на карту Украины, на которой отсутствовал Крым, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Слайд, иллюстрировавший состояние украинского вооружения с 2005 по 2010 года провисел около 40 секунд, однако парламентарии не обратили на карту никакого внимания, и продолжили обсуждать хищения в ВСУ.

Напомним, ранее национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку оппозиционного телеканала NewsOne, поскольку в эфире телеканала была показана карта без Крыма.

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Отметим, согласно опросам, с потерей Крыма смирилось более 35% граждан Украины.

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Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам референдума в начале 2014 года. Решение поддержали более 90% жителей полуострова. Предпосылкой для проведения референдума в Крыму стало разрушение законной власти на Украине в ходе путча, годовщину начала которого в Киеве отпразднуют 21 ноября.