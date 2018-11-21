Берн, 21 ноября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Учёные из Швейцарии провели эксперимент, в котором установили, что люди при виде счётчика снижают потребление воды, даже если они в этом финансово не заинтересованы. Об этом сообщается в журнале Nature Energy.

offthelefteye Вода

Исследователи установили в душе гостиничного номера счётчик, который в режиме реального времени показывает энергопотребление. Выяснилось, что люди, которые видели счётчик, снижали расход энергии на нагрев воды на 11,4%.

В результате было подсчитано, что для швейцарского отеля один счетчик при такой экономии окупится в среднем за 2,2 года.