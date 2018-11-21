Москва, 21 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Заявления украинских властей о якобы имеющем место «проседании» опор Крымского моста связаны с желанием Киева отвлечь внимание населения от кризиса в социально-экономической сфере, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»). Об этом 21 ноября сообщает RT.

Most.life Керченский мост

По словам российского парламентария, заявление министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины сделано в тот момент, когда «на Украине национальные проекты летят в глубокую пропасть».

«Корабли стоят, заводы молчат, население кричит, и тут нужен какой-то объект для отвлечения внимания. И что для этого лучше подходит, чем «проседание» Крымского моста?» — полагает Белик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине сделали вывод, что опоры моста через Керченский пролив начали смещаться и проседать. Такие выводы власти страны сделали якобы на основе результатов обработки данных космической съёмки.

Читайте также: Киев разглядел из космоса «проседание Крымского моста»