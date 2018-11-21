Киев – против Крымского моста, Сахалин – передачи Курил: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- США усмотрели «российский след» в поставке иранской нефти в Сирию;
- Киев увидел «проседание Крымского моста»;
- На Сахалине собирают подписи против передачи Японии Курил;
- Задержанный Украиной сухогруз прошел пролив Босфор;
- В Новосибирской области вандалы разгромили аллею Героев.
Следующий выпуск слушайте в 14:00 (мск).
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