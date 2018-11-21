Воронеж, 21 ноября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. 89-летняя женщина, которой в больнице № 3 Воронежа ампутировали обе ноги, скончалась. Об этом журналистам сообщил сын женщины. Сам он узнал о смерти матери 21 ноября.

Операция

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Женщина не смогла восстановиться после двух операций, рассказал «Вести-Воронеж» сын пенсионерки Андрей Дронов.

«Врачи дают неутешительные прогнозы, динамика в состоянии мамы отрицательная. Если после первой операции она была бодрой, то сейчас нет. Мама самостоятельно уже не есть и не пьёт, питание ей поступает через зонд. Но будем надеяться, что мама пойдёт на поправку», — рассказывал он 19 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, история воронежской пенсионерки стала известна на всю страну. Женщине провели две операции по ампутации ног — 4 и 7 ноября. Один из ее сыновей заявил о том, что при проведении первой операции медики ошиблись и отняли не ту ногу. Он уверен, что левая нога у его матери была здоровой. В больнице, а позже в департаменте здравоохранения региона заявили, что никакой ошибки не было: была необходима ампутация обеих ног женщины. За воронежских медиков вступился также известный хирург Леонид Рошаль.

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8 ноября СКР возбудил уголовное дело. При этом в следственных органах подчеркивают — факт возбуждения уголовного дела не означает вины врачей.