Москва, 21 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. ЦБ учитывает ситуацию в мировой экономике, в частности, возможный переход от торговых к валютным войнам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

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«Тот массированный приток капитала, который наблюдался в прошлые годы в мире, когда развитые страны проводили беспрецедентно мягкую политику, может смениться периодом столь же продолжительного оттока капитала. Как показывает история, пострадать от этого могут в первую очередь страны с развивающимся рынком», — сказала Набиуллина.

Новым источником проблем стала эскалация внешнеторговой напряженности между США и Китаем и рядом других стран. Введение взаимных протекционистских барьеров крупнейшими экономиками — все это негативно влияет на глобальную торговлю, говорит глава ЦБ.

«При этом не исключены серьезные всплески рыночной волатильности, падения фондовых рынков при особенно неблагоприятном развитии — переход от торговых к валютным войнам», — заявила Набиуллина.