Порошенко не намерен отдавать власть. Оппозиция готовит майдан — эксперт

, , 21:39 — REGNUM Оппозиционные политические силы Украины готовят масштабные акции протеста, поскольку не верят, что действующий президент Пётр Порошенко добровольно отдаст власть, заявил политолог Ростислав Ищенко 20 ноября в комментарии изданию «Украина.ру».

По мнению политолога, элементами подготовки будущего майдана стали недавние акции протеста, вызванные срывом отопительного сезона во многих городах Украины.

Ищенко особо выделил ситуацию в Кривом Роге, где протестующие сами восстановили газоснабжение котельных:

«Понятно, что в огромном, по украинским меркам, Кривом Роге правительство не могло допустить отопительного коллапса, и вмешательство произошло бы немедленно. Поэтому там «восставшие» не стали ждать, быстро захватили «Криворожгаз» и сами подключили котельные. Обратите внимание, что среди «стихийно восставшего народа» совершенно случайно оказались необходимые специалисты», — отметил политолог.

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Ещё одним признаком надвигающегося майдана Ищенко назвал «сакральную жертву» — умершую в больнице чиновницу Екатерину Гандзюк, в деле которой уже фигурируют люди, связанные с президентом Порошенко.

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«Надо понимать, что оппозиция серьёзно рискует. Во-первых, её майдан неполноценен, так как разворачивается без внешней поддержки. Во-вторых, майданные технологии предполагают медленное поэтапное развитие событий, а значит, Порошенко получает время на упреждающие действия против лидеров оппозиции», — подытожил эксперт.

Напомним, в девяти областях Украины десятки населённых пунктов остались без отопления. По всей стране прошли акции протеста, в частности, перекрытие дорог.

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В компании «Нафтогаз» заверяют, что всему виной бездействие местных властей, которые не урегулировали вопрос долгов за газ. Политики же используют сложившуюся ситуацию для борьбы за кресло президента.

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