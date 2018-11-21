Зарайск, Московская область, 21 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В районе подмосковного Зарайска в ходе археологических раскопок обнаружено жилище первобытного человека, а также кости и череп мамонта со спрятанным внутри своеобразным «кладом». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

C.V. Vick Череп мамонта

Руководитель археологической экспедиции Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Лев сообщил, что в ходе раскопок на Зарайской стоянке (памятнике мирового значения эпохи верхнего палеолита) специалисты обнаружили череп мамонта с кладом внутри. В черепе были найдены изделия из кремня и заготовки для орудий.

«Следом за этим археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью», — подчеркнул ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что в древнем городе Патара, располагавшемся на территории сегодняшней турецкой провинции Анталья, археологи обнаружили меч викинга. Артефакт, предположительно, относится к IX—X векам нашей эры.

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