Ганновер, Германия, 21 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Бывшая «первая леди» Германии Беттина Вульф лишена водительских прав за езду в нетревзом состоянии, пишет газета Kronen Zeitung.

Цитата из м/ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман, Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки. 1961. США Автоледи в неадеквате

Суд лишил Вульф прав сроком на 11 месяцев, а также наложил денежный штраф в размере 40 дневных ставок за езду в пьяном виде. Прежде чем женщина получит права назад, ей придется пройти психологическую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре этого года 45-летняя Беттина Вульф врезалась в дерево под Ганновером, когда возвращалась на своем автомобиле домой. Женщина не пострадала, однако тест показал содержание высокой дозы алкоголя в крови.

Беттина Вульф была супругой федерального президента Германии Кристиана Вульфа, который занимал эту должность с июля 2010 по февраль 2012 года. В конце октября 2018 года бывшая «гламурная пара номер один» развелась.

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