Эр-Рияд, 21 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров первым из российских мусульман удостоился чести побывать в комнате, где жил и покоится пророк Мохаммад. Разрешение на посещение святыни он получил лично от короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль Сауда, о чем написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Свой визит в Саудовскую Аравию Кадыров совершил в день рождения пророка Мохаммада, 20 ноября. Сразу по прибытии в Медину чеченский лидер побывал в мечети Масджид ан-Набави, которая, как отметил Кадыров, является второй по значимости святыней в исламе.

По словам главы Чечни, он попросил у Всевышнего «мира и процветания для нашего народа, России и всех мусульман». Как отметил Кадыров, этот день навсегда останется в его памяти «самым светлым и величественным».

Стоит отметить, что глава Чечни совершает хадж по святым местам в Саудовской Аравии уже не в первый раз. Так, в июне 2018 года он совершил ритуал семикратного обхождения Каабы и помолился за благополучие России, а также за мир и спокойствие в Сирии и Ираке. Впервые он совершил большой хадж в Мекку в 2008 году.

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