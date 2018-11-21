Петропавловск-Камчатский, 21 ноября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. С предложением сохранить прибрежное рыболовство в трехмильной морской зоне Чукотки обратились к Росрыболовству камчатские власти. Для этого понадобятся поправки в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сообщили 21 ноября в министерстве рыбного хозяйства Камчатки.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Улов рыбака

В министерстве пояснили, что прежде разрешалось замораживать улов, тогда как с января 2019 года он должен оказываться на берегу в свежем и охлажденном виде. Из-за удаленности мест сдачи уловов о районов промысла прибрежное рыболовство в районе от мыса Витгенштейна до чукотского мыса Хатырка потеряет смысл.

В связи с этим камчатские власти предложили Росрыболовству разрешить в указанном районе ярусный и снюрреводный промысел. Значительного влияния на жизнь морских млекопитающих, чьи лежбища находятся в трехмильной зоне, это не окажет.

Акватория района ограничена, потому речь идет о небольшом количестве рыболовных судов, которые ведут снюрреводный и ярусный промысел трески, минтая, камбалы и палтусов. Работу использующих тралы судов предложено ограничить, пояснили в министерстве.

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