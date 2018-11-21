Улан-Удэ, 21 ноября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Учёные технологического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова проводят заключительные исследования пород овец, чтобы определить, какие из них являются наиболее экономически выгодными для разведения в условиях Байкальского региона. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Роза Бонёр. Овцы на лугу. Середина XIX века

Работа проводилась в несколько этапов, начиная с 2017 года. В качестве объекта исследования были выделены шесть пород овец:

Монгольская грубошерстная;

Тувинская грубошерстная (Селенгинский район);

Эдильбаевская грубошерстная (Бичурский район);

Бурятская грубошерстная «Буубэй» (Кяхтинский район);

Бурятская полугрубошерстная (Джидинский район);

Бурятский тип Забайкальской тонкорунной породы (с. Боргой, Джидинский район).

Особи этих пород были отобраны в хозяйствах региона. В августе текущего года ягнята каждой породы в возрасте 3,5−4 месяцев были помещены в одинаковые условия — на солончаковые пастбища боргойской степи. Сейчас учёным предстоит критериально оценить продуктивные качества каждой из пород (живую массу, настриг шерсти, выход и сохранность ягнят), их мясную продуктивность, морфологический и химический состав мяса, гистологическое строение кожи разных пород и дать оценку качеству мяса по органолептическим показателям.

По итогам исследования учёные дадут рекомендации жителям Бурятии, ведущим личные подсобные хозяйства, а также животноводческим хозяйствам о наиболее выгодных для разведения породах, а также представят полную информацию о преимуществах и уязвимых местах каждой из них.