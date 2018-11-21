Мадрид, 21 ноября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Вчера, 20 ноября, в 6:15 утра по местному времени пригородный каталонский поезд потерпел крушение между городами Террасса и Манреса. Четыре из шести вагонов сошли с рельсов в результате оползня, который вызвали сильные дожди. Служба гражданской обороны официально подтвердила, что один человек погиб, пять получили тяжелые ранения и еще 44 пострадали. Остальные 83 пассажира оказались изолированы, сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Цитата из х∕ф «Человек-невидимка». Реж. Джеймс Уэйл. 1933. США Крушение поезда

14 пожарных команд Женералитета, 11 машин скорой помощи и 7 отрядов полиции Каталонии прибыли для спасения пострадавших и доставки их в близлежащие больницы. Четыре человека были доставлены в Террассу, двое — в Парк Таули, один — в Алтайю, один — в Манресу и еще трое — в Сан Феликс. После 8 утра все уже были эвакуированы, а в середине дня в больницах оставались только двое раненых.

Известно, что погибшим пассажиром был 36-летний испанец. Согласно сведениям источников, причастных к следствию, тело было обнаружено снаружи поезда. Хотя первоначально возникло предположение, что мужчина не принадлежал к числу пассажиров, следователи вскоре исключили эту версию и сообщили, что испанца выбросило из поезда силой удара.

На месте катастрофы можно увидеть, как ограждающая металлическая сетка на склоне холма рухнула под весом сошедшего оползня. Лавина земли и камней дошла до железнодорожных путей и вызвала крушение поезда. Пока неизвестно, начался ли оползень до того, как проезжал поезд, или именно в этот момент. В результате движение по всей линии R4 оказалось прервано. Трасса C-58 была на несколько часов перекрыта, чтобы облегчить работу служб спасения, объезд осуществлялся по C-16. После 12:30 нормальное движение автомобилей восстановилось.

В прошлом на том же участке дороги на линии R4 уже происходили похожие инциденты по тем же причинам: продолжительные дожди и сход оползня. Самый серьезный случился в марте 2011 года, когда крупный камень рухнул на железнодорожные пути, в результате чего получили травмы 11 человек.

Глава Женералитета Каталонии Ким Торра лично посетил место катастрофы в сопровождении министров Мигеля Буха и Дамиа Кальвета. Представители власти принесли соболезнования членам семьи погибшего и поблагодарили службы спасения за быструю реакцию.

Министр по территории Кальвет в своем обращении подчеркнул, что пригородные железнодорожные линии необходимо постоянно проверять. «На этом участке уже происходили другие оползни, такие, как сегодняшний», — напомнил он. Со своей стороны, министр по развитию Хосе Луис Абалос заверил, что авария поезда будет расследована, чтобы установить ответственных.