Москва, 21 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В ситуации, когда более 90% граждан России так или иначе экономят на продуктах питания, отказ от введения акцизов на колбасу, сосиски и другие переработанные мясопродукты — правильное решение, считает зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова.

(сс) ccipeggy Колбаса

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением поднять акциз на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски, бекон) ранее выступил экспертный совет при правительстве России. По мнению экспертов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

«Я считаю правильным, что ни профильное министерство — Министерство сельского хозяйства, ни Министерство здравоохранения не одобрили введение акцизов на колбасу, сосиски и другие переработанные мясопродукты в текущей экономической ситуации.

Согласно результатам исследования Rabota.ru, проведенного в ноябре 2018 года, до 91% граждан РФ экономят в той или иной степени на продуктах питания, иными словами — недоедают. И повышение акцизов на колбасные изделия приведет к тому, что жители России станут потреблять еще больше углеводов, что сделает их питание еще менее сбалансированным.

Очевидно, что колбаса, сосиски и бекон не относятся к полезной еде, но многие потребители именно за счет них получают жизненно необходимый белок. И если эти продукты уйдут из рациона — они будут заменены дешевыми углеводами, но никак не овощами и диетическими сортами мяса.

Конечно, важно думать о культуре потребления и здоровом питании граждан РФ, но необходимо понимать, что эти привычки формируются у людей постепенно, а главное — у людей должны быть средства для покупки натуральных полезных продуктов.

Поэтому я считаю, что введение акцизов сегодня несвоевременно — нужно добиться выведения экономики из кризиса и тогда начинать плановую работу по популяризации здорового образа жизни: правильное питание, физическая нагрузка, мониторинг здоровья и избегание стрессов.

И над такой программой должны трудиться и Министерство сельского хозяйства, и Министерство здравоохранения — для того чтобы понимать, какие продукты нашим гражданам нужны, и сделать их развитие приоритетом на уровне государства».

Читайте также: Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу — Скворцова