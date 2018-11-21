Мадрид, 21 ноября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. 20 ноября сотни сторонников испанского диктатора Франсиско Франко публично отметили 43-ю годовщину со дня его смерти, передает немецкий канал N-TV.

Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Обыкновенный фашизм

Около 150 человек собрались у могилы Франко на территории мемориала Долина Павших, расположенного в 60 км от Мадрида. Люди принесли цветы и провели заупокойную службу.

В мадридской церкви Сантьяго-и-Сан-Хуан-Баутиста сотни людей собрались на мемориальной мессе. Аналогичные мероприятия состоялись в церквях Севильи, Кордобы, Валенсии, на Канарских островах. Пожилые люди с испанскими флагами почтили Франко нацистским приветствием.

Внук Франко Луис Альфонсо де Борбон опубликовал запись в Instagram: «Ты оставил нас 43 года назад, но сегодня Ты присутствуешь с нами, как никогда. Твои враги и предатели Отечества Тебя не забывают. Они не прекращают произносить Твое имя».

Как сообщало ИА REGNUM, пришедшее к власти в июне этого года правительство социалистов взяло жесткий курс на борьбу с франкизмом. Власти изучают юридические возможности запрета апологетики франкизма, а в сентябре парламент принял декрет об эксгумации останков каудильо из могилы в Долине Павших до конца этого года.

Правительство намерено превратить мемориал в место примирения и прекратить паломничество правых сил в Долину. Однако место перезахоронения до сих пор не выбрано.

Читайте также: Тень Франко: правительство Испании борется против поклонения покойному