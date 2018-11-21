Красногорск, 21 ноября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Главного управления МВД 21 ноября, нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского района.

Skitterphoto Ящик сомнительного алкоголя

Читайте также: В Подмосковье число преступлений с контрафактом выросло на 15%

Трудились здесь нелегальные мигранты. На момент проверки в цехе находились 46 уроженцев одной из стран Средней Азии. Алкоголь разливался в антисанитарных условиях без соответствующей лицензии.

«В ходе осмотра производственных помещений оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, три ручных аппарата по розливу алкоголя, готовую продукцию — более 13 тысяч бутылок водки и коньяка, около 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Всего из незаконного оборота было изъято поддельной алкогольной продукции на сумму свыше 2,6 млн рублей.

Ранее по теме: 16 тыс. бутылок контрафактной алкогольной продукции изъято в Подмосковье

Теперь организаторам нелегального производства грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время их личности устанавливаются. Ответить пред законом придётся и работникам-нелегалам. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ на каждого наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев в Московской области число преступлений, связанных с подделкой продукции, выросло в среднем на 15%.