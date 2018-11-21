Дамаск, 21 ноября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Очередную гуманитарную акцию провела Ингушетия в Сирии. В честь дня рождения пророка Мухаммеда более 1000 семей в Восточной Гуте получили продовольственные наборы. Всего от северокавказской республики было отправлено 18 тонн гуманитарных грузов, сообщили ИА REGNUM 21 ноября.

Ingushetia.ru Благотворительная акция Ингушетии в Сирии

Мероприятие проходило 20 ноября в спортивном зале «Аль Джала» в Дамаске. Участники акции вместе прочитали мавлид, послушали выступления группы исполнителей нашидов и зикров. В акции приняли участие помощник главы Ингушетии Луай Юсеф и министр социальных дел и труда Сирии Рима Кадири, представители органов власти.

Луай Юсеф отметил, что наборы с продуктами розданы в районе, который был освобожден в апреле 2018 года. В его населенных пунктах, сильно пострадавших от войны, местные жители, особенно дети, остро нуждаются в продовольственной помощи.

Напомним, эта гуманитарная акция, проведенная Ингушетией в Сирии, стала уже девятой. В июле, в преддверии праздника Курбан-байрам, более 18 тонн груза было роздано жителям Алеппо.

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