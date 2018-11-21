Воронеж, 21 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Мусоросортировочный завод в Семилукском районе Воронежской области откроют до конца 2018 года. 20 ноября на предприятии побывал заместитель министра иностранных дел Японии Кадзуюки Ямадзаки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Контейнеры

Новое предприятие будет рассчитано на переработку до 440 тыс. т мусора в год при работе в одну смену: отходы на заводе будут разделять по видам, сортировать, сообщило РИА «Воронеж». Мусор на заводе будут принимать из Воронежа и нескольких районов области. Господин Ямадзаки отметил, что Япония накопила большой опыт по обращению с отходами и технология, используемая на японских предприятиях, может быть в дальнейшем применена и в Воронеже.

Добавим, что 20 ноября вопрос о переходе с 2019 года на новую систему обращения с отходами, в рамках которой в том числе строится и мусоросортировочный завод, обсуждался на совещании у губернатора Александра Гусева. В регионе утверждена комплексная схема обращения с отходами, создано восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров. Больным вопросом остаются тарифы на вывоз ТКО для населения — глава региона поставил задачу не допустить существенного увеличения размера оплаты.