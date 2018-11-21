Москва, 21 ноября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества рассказали жителям страны, на что стоит обратить внимание при покупке красной икры.

klimkin Икра

По мнению экспертов, потенциальным покупателям нужно в первую очередь изучить упаковку и по возможности внимательно посмотреть на саму икру. Красная икра, которую обрабатывают раствором поваренной соли, бывает из горбуши, нерки, кеты, кижуча и других красных рыб. По вкусу и внешнему виду икра от разных рыб семейства лососевых может сильно отличаться.

«Советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ», так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации.

Эксперты также советуют жителям страны подробно изучить дату производства продукта. Красную икру заготавливают в тот период, когда красная рыба идет на нерест (с середины мая по октябрь-декабрь). Икра может быть сделана из замороженных ястыков, если дата на упаковке не соответствует периоду нереста конкретной рыбы.

Кроме того, банка с икрой не должна быть вздутой или поврежденной.

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