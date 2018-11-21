Вашингтон, 21 ноября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп должен дать однозначный ответ, был ли журналист Джамаль Хашогги убит по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Этого требует руководство комитета сената США по международным отношениям, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сенаторы заявили, что ждут от главы государства четкого ответа в свете того, что саудовское правительство признало: Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле. Трамп должен ответить, является ли наследный принц Мохаммед бен Салман ответственным за убийство журналиста, подчеркнули они.

Запрос в администрацию главы США направили республиканец Боб Коркер и демократ Роберт Менендес. В соответствии с актом Магнитского, ответ на запрос, касающийся нарушения мировыми лидерами прав человека, должен быть дан в течение 120 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Мохаммед бен Салман мог знать об убийстве Хашогги в саудовском консульстве в Турции. Вместе с тем президент США заверил, что Эр-Рияд останется для Вашингтона надежным партнером.

Напомним, 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашогги вошел в генконсульство своей страны в Стамбуле и не вышел обратно. Прокуратура Стамбула заявила, что в дипмиссии его задушили, а после расчленили тело. Генпрокуратура Саудовской Аравии объявила о задержании 21 человека в рамках этого дела. В ЦРУ располагают данными о причастности саудовского принца к расправе над журналистом, писала The Washington Post.

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