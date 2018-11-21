Гонконг, Китай, 21 ноября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Правительство китайского Гокнконга выделило два гранта общей суммой в 8,8 млн гонконгских долларов (порядка $1,12 млн) из Фонда борьбы со стихийными бедствиями на помощь жертвам землетрясения и цунами в Индонезии, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Цунами

Гранты будут предоставлены на приобретение еды, предметов быта и гигиены, а также на учебные принадлежности для 62,7 тыс. пострадавших от цунами в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. По информации представителей фонда, основной целью является обеспечение пострадавших граждан всем необходимым для максимально быстрого и безболезненного возврата к нормальной жизни.

Напомним, что 28 сентября в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, после чего в течение суток продолжались повторные толчки. Оно вызывало цунами на острове Сулавеси, из-за чего десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.