Москва, 21 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В России для борьбы с контрафактным производством черной икры в ближайшие три месяца будет введена добровольная маркировка указанной ценной продукции. Об этом со ссылкой на источники в Росрыболовстве сообщает 21 ноября РБК.

momo Баночка чёрной икры

Отмечается, что в эксперименте примет участие российский Союз осетроводов, продукция которого будет промаркирована. Также сообщается, что в будущем такая процедура из добровольной может стать обязательной. В Росрыболовстве подчеркнули, что нанесение маркировки на продукцию не должно вызвать ее подорожания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике научились производить чёрную и красную икру.

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