Оренбург, 21 ноября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области индекс промышленного производства в январе — октябре 2018 года по сравнению с январём — октябрём 2017 года составил 103,4%. В частности, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» показатель сложился на уровне 101,8%, «Обрабатывающие производства» — 105,6%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 102,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 127,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По сравнению с январём — ктябрём 2017 года в регионе стали больше добывать сырой нефти (рост — 0,5%). В то же время отмечено сокращение объёмов газа горючего природного (газ естественный) на 5,3%, газа нефтяного попутного — на 8%.

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Существенный рывок наблюдается в производстве химических веществ и химических продуктов, где производство кислорода увеличилось на 76,8%, а также в производстве прочей неметаллической минеральной продукции с ростом производства извести на 76,4%.

В сфере производства пищевых продуктов наибольший рост наблюдается в объёмах муки из зерновых культур — почти на 24%. Одновременно в январе — октябре 2018 года отмечалось снижение производства хлебобулочных изделий недлительного хранения на 6,1%, молока, кроме сырого, — на 9,2%, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — на 12,4, мяса крупного рогатого скота и мяса прочих животных — на 21,7%.

Добавим, что в октябре цены производителей на сельхозпродукцию в регионе выросли на 2,1% по сравнению с сентябрём: на продукцию животноводства — на 2,2%, на продукцию растениеводства — на 1,9%.

Снижение объёмов сельхозпродукции и её подорожание наряду с другими факторами связано и с сокращением в Оренбуржье поголовья крупного рогатого скота, свиней, птицы. За год, по состоянию на 1 ноября 2018 года, число свиней сократилось на 6%, а коров, быков — почти на 10%.

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