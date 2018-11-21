Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Современный рыбоводный завод мощностью 30 млн штук в год планирует построить в Томаринском районе Сахалинской области один из резидентов территории опережающего развития «Южная», сообщает 21 ноября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Джон Сингер Сарджент. Лосось на камнях. 1901

Объем инвестиций в проект составит более 84 млн рублей, его реализация запланирована на 2020 год. Проектом предусмотрено строительство комплекса искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, который обеспечит промысловый возврат кеты и горбуши.

«Как правило, горбуша возвращается на второй год, кета — на четвертый год. Часть улова мы будем использовать для воспроизводства, остальное продавать рыбоперерабатывающим компаниям», — сообщил представитель компании «Лотус» Артем Митла.

Напомним ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года для развития производства продуктов питания в регионе. Территория расположена в муниципальных образованиях Городской округ Южно-Сахалинск, Анивский городской округ, Томаринский городской округ. Её ключевыми отраслями являются мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство.

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