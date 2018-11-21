Пекин, 21 ноября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Темпы использования национальных валют в расчетах между РФ и КНР не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений, заявил 21 ноября глава представительства Центрального Банка России Владимир Данилов на конференции «Российский рынок капитала» в Пекине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Несмотря на растущий интерес к применению национальных валют, очевидно, что темпы использования их в расчетах не соответствуют потенциалу российско-китайских торговых отношений», — заявил Данилов.

По его словам, это связано в том числе из-за ограничительных мер, применяемых против России. При этом, отметил Данилов, существующая инфраструктура позволяет обеспечивать потребности бизнеса.

Напомним, ранее глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявил, что негативное влияние на экономику РФ возможных новых санкций Соединенных Штатов будет не таким сильным, как после первой волны экономических ограничений, введенных странами Запада в 2014 и 2015 годах.

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