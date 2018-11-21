Барнаул, 21 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Власти аграрного Алтайского края весьма скромно известили общественность о завершении уборочной кампании, по итогам которой, если верить данным министра сельского хозяйства региона Александра Чеботарёва, регион вновь собрал рекордные 5,3 миллиона тонн зерновых. Из официальной информации, опубликованной на сайте регионального правительства сегодня, 21 ноября, можно сделать вывод, что об урожае зерновых и зернобобовых культур говорилось на аппаратном совещании, которое губернатор Виктор Томенко провёл ещё 19 ноября.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская озимая пшеница

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

«Сельхозтоваропроизводители активно реализуют урожай за пределы страны», — проинформировал Александр Чеботаев.

Но из приведённых им данных вряд ли следует, что речь действительно идёт о производителях, а не о перекупщиках. Ведь основную массу зерна в Алтайском крае производят не крупные хозяйства, а фермеры.

«По данным Федеральной таможенной службы, регион за три квартала этого года экспортировал 92 тысячи тонн зерна, что в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта масличных культур составил около 35 тысяч тонн», — информирует Александр Чеботарёв.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обмолот зерна

При этом в его информации вновь не нашлось места для того, чтобы показать проблемы текущего аграрного сезона: как и в 2017 году они связаны с низкой стоимостью выращенного урожая. Но есть и нюансы — взлетевшая цена ГСМ.

По словам алтайского фермера Владимира Жданова, чтобы завершить уборочную, его хозяйство вынуждено закупать солярку по 48 рублей за литр, тогда как за тонну гречки дают 9 тысяч рублей, пшеницу (преобладает 4 класс) принимают по 4−6 тысяч рублей и не более 12 тысяч рублей дают за тонну подсолнечника.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская озимая пшеница

«Никакой действенной помощи от властей мы не получили, хотя вполне можно было организовать в крае свои интервенции и скупать зерно, создать свой фонд ГСМ, а также по налогам и банковским кредитам условия выплат пересмотреть. Но у нас предпочитают все проблемы замалчивать и транслируют аграрную тематику только тогда, когда Москва очередную подачку даст», — поясняет Владимир Жданов.

Кроме того, он высказал сомнение, что алтайским аграриям вновь удалось собрать 5,3 миллиона тонн зерновых: регион в 2018 году пережил и заморозки, и потоп, и засуху, а режим ЧС власти объявили весьма несвоевременно.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого сельскохозяйственного года алтайским аграриям удалось вырастить хороший урожай зерновых (5,350 миллионов тонн) но цена на него стала падать задолго до окончания уборочной кампании — менее 6 тысяч рублей за тонну пшеницы третьего класса предлагали перекупщики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский фермер

В этих условиях крестьяне надеялись на проведение государственных зерновых интервенций, но тщетно. Государственный агент по закупочным и товарным интервенциям «Объединённая зерновая компания» и её учредители (братья Магомедовы находятся сейчас под следствием), видимо, не строили планов помогать терпящим бедствие крестьянам. Такое же равнодушие проявляет сейчас и алтайское правительство.