Грозный, 21 ноября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В Чечне за рождение мальчиков в день рождения пророка Мохаммада поощрили материально их родителей. Им было вручено по 100 тыс. рублей. Всего таких семей, в которых 20 ноября родились сыновья, оказалось 40, сообщил в своем Телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. 21 новорожденный был назван в честь пророка Мохаммада.

Советский плакат. МИР Дети

По словам Кадырова, денежные средства выделены по решению руководителя регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Кадыровой. Глава Чечни поздравил семьи, в которых появились малыши, с радостным событием и пожелал, чтобы «Всевышний Аллах даровал им долгую и счастливую жизнь».

Стоит отметить, что традиция вручать подарки в день рождения пророка Моххамада семьям, в которых на свет появились дети, соблюдается в Чечне уже не один год. Так, например, в 2008 году по распоряжению Рамзана Кадырова родителям всех детей, родившихся 19 марта, были вручены денежные средства в размере $1000.

Читайте также: В честь Дня рождения пророка Магомеда каждый новорожденный получил по 1000 долларов (Чечня)