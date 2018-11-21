Вашингтон, 21 ноября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Весной 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану, что собирается поручить министерству юстиции США начать уголовное преследование в отношении своих политических противников — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом пишет газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль Клинтон и Трампа

По сведениям источников издания, Макган уведомил главу Белого дома, что у президента США нет таких полномочий, а запрос такого расследования может стать причиной обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями в адрес самого Трампа. В частности, Макган сообщил Трампу, что такое обвинение может привести к импичменту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера сообщить о «конфликте интересов». По словам главы США, бывшего директора ФБР Джеймса Коми связывает с Мюллером тесная дружба.

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