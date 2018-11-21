Москва, 21 ноября, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Мощный циклон с низким давлением, образовавшийся на севере Сибири, в ближайшие дни повлияет не только на погоду на Урале и в Сибири, но также затронет север и восток Европейской части России, Центральный регион и Москву. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Снегопад

Ветер станет штормовым — более 20 м/с — в некоторых регионах: в Коми, Мурманской и Архангельской областях. 21 ноября в Мурманской области наблюдается снег, мокрый снег и гололедица, в Архангельской — бушуют метели.

Три дня будет идти снег на севере Приволжского округа, к 23 ноября ветер достигнет штормовых значений. Метель, снег и ветер до 22 м/с — на Ямале и в Югре. На севере Красноярского края, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях погода будет снежной.

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях с 22 ноября пойдет снег, в горах ожидается сильный ветер — до 18 м/с.

В Москве с 22 ноября возможно усиление ветра до 15 м/с. Ночью будет до 7 градусов ниже нуля, днем — от 2 до 4 тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, настоящая зима в средней полосе России ожидается в начале декабря.