Вашингтон, 21 ноября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Американский киноактер Роберт Де Ниро и актриса Грэйс Хайтауэр, прожившие в браке более 20 лет, решили расстаться. Об этом пишет портал Page Six.

David Shankbone Роберт Де Ниро и Грэйс Хайтауэр

Отмечается, что супруги не проживают вместе с конца лета, а в ближайшее время будет официально объявлено о разводе четы. Известно, что свадьба Де Ниро и Хайтауэр состоялась в 1997 году, у пары есть совместные сын и дочь.

Добавим, кинокарьера супруги Де Ниро началась в 1994 году, когда она снялась в небольшой роли в телесериале «Полиция Нью-Йорка». Также Хайтауэр сыграла в ленте «Сокровище» (2009).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2018 года популярный актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро отпраздновал своё 75-летие, впервые на большом экране артист появился в 1973 году в фильме «Злые улицы» режиссёра Мартина Скорсезе.

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