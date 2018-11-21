Москва, 21 ноября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. В Москве Комитет ветеринарии впервые проводит акцию «Правильная забота — здоровый питомец». В столице с 23 ноября по 2 декабря для владельцев домашних животных состоятся бесплатные лекции, сообщается на портале мэра Москвы.

Alexis Собака

Кроме бесплатных лекций, владельцы домашних животных смогут бесплатно сделать своим питомцам прививки от бешенства. Для этого в столице организуют более 50 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов.

Принять участие в акции может любой желающий. Цель акции — пояснить жителям мегаполиса, как правильно ухаживать за домашними животными: лечить, кормить и выгуливать, чтобы они были здоровыми.

Акция «Правильная забота — здоровый питомец» приурочена ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Он был объявлен в 1931 году в Италии на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Москве прошла акция #всемпособаке18. Это выставка-пристройство собак из приютов. На выставке в Новодевичьем парке гостей ждали 80 собак из приютов, любую из которых можно было сразу забрать домой.

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