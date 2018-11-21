Вашингтон, 21 ноября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Власти Китая продолжают вести «несправедливую и дискриминационную» торговую политику в отношении Соединенных Штатов, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Об этом сообщает 20 ноября издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

По словам Лайтхайзера, «Китай принципиально не отказывается от своих несправедливых, необоснованных и искажающих рыночные отношения действий».

В представленном 53-страничном отчете офиса торгового представителя США отмечается, что китайские власти продолжает координировать систематическое инвестирование в американские предприятия «с целью получения доступа к интеллектуальной собственности и передовым технологиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США по-прежнему планируют новое увеличение пошлин с 10% до 25% на ввозимые в страну товары из Китая общей стоимостью около $200 млрд. Оно должно произойти в январе 2019 года.

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