Варшава, 21 ноября, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В школах Западно-Поморского воеводства Польши началась информационная кампания, направленная на вакцинацию детей украинских мигрантов, сообщило 20 ноября «Польское радио».

(сс)skylark Вакцина

Украинских родителей проинформируют о необходимости сделать детям прививки от кори.

Главный санитарный инспектор воеводства написал письмо, которое передадут в школы и детские сады, которые посещают дети украинских мигрантов. С родителями также проведут беседы и раздадут листовки об опасности кори, напечатанные на русском, украинском и английском языках.

«У нас нет проблемы заболеваемости корью в Западно-Поморском воеводстве. Эту акцию мы проводим профилактически», — заявила официальный представитель санэпидстанции Малгожата Каплан.

Она отметила, что необходимость такой кампании вызвана эпидемией кори на Украине, а также тем, что в 2018 году оба случая кори, зафиксированные на территории воеводства, были обнаружены у женщин с Украины.

Напомним, с января по ноябрь 2018 года в Польше зафиксировали 144 случая кори, в 2017-м — всего 59 случаев.

Напомним также, что корь зачастую завозится с Украины, где, по оценкам специалистов, к концу года число заболевших превысит 40 тыс.

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Польское правительство в срочном порядке разрабатывает правовой механизм, который запретит непривитым мигрантам въезжать в страну.

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