Оренбург, 21 ноября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В посёлке Экспериментальный Оренбургской области местные власти пытаются своими силами решить проблему, которая существует уже много лет. Граница оврага всё ближе и ближе подступает к улице, на которой расположено 36 домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Оренбургского района, весной 2019 года местные чиновники планируют обратиться в правительство региона с просьбой об оказании финансовой поддержки в проведении берегоукрепительных строительно-монтажных работ. В настоящее время ведётся ежедневный мониторинг, журналы наблюдений, специалисты администрации поссовета Экспериментального и районной администрации держат эту ситуацию на постоянном контроле.

Сергей Метик Крутой яр реки Донгуз

Стоит отметить, жители улицы Набережной бьют тревогу с 1997 года. Угрозу представляет береговая линия старого русла реки Донгуз. Берег активно разрушается, а пропасть приближается к жилым домам. В 2017 году расстояние до улицы составляло примерно 10 метров. В октябре 2017 года в посёлке введён режим ЧС.

В 2018 году движение берега реки не зафиксировано. Весной и осенью районная администрация предприняла меры по берегоукреплению. Берег отсыпали грунтом, глиной, бутовым камнем. Завезли в общей сложности 536 кубометров. Однако все понимают, что эффект от этих мероприятий временный. Береговая линия нуждается в основательном укреплении. Но на это нужны миллионы финансовых средств.

Примечательно, год назад чиновники заявляли, что переселение людей из оползневой зоны (тогда речь шла о 86 млн рублей) обойдётся бюджету дешевле, чем берегоукрепительные работы.

В настоящее время администрация Оренбургского района имеет сметную документацию по укреплению берега. Её стоимость составила 3,1 млн рублей. Документ проходит госэкпертизу. В дальнейшем будет объявлен конкурс на разработку проекта и выработку проектного решения. Когда появится конкретный вариант укрепления береговой полосы и станет известна стоимость работ, то район обратится за финансовой помощью к региональной власти.