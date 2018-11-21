Бердск, Новосибирская область, 21 ноября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. В Бердске (Новосибирская область) неизвестные изуродовали шесть из десяти с табличек с именами героев Советского Союза на аллее Героев. По данным Vn.ru, как только в полицию поступило сообщение об акте вандализма, испорченные баннеры были демонтированы.

Цитата с сайта vn.ru В Бердск изуродовали аллею Героев

«Жители города возмущены подобным актом неуважения к героям, хотя и считают, что место на въезде в город, рядом с рестораном быстрого питания «МакДоналдс», для аллеи Героев выбрано не самое удачное. Да и сами таблички, по мнению некоторых бердчан, стоило сделать мраморными», — отмечают новосибирские коллеги.

Тем не менее, полиция уже начала уголовно-процессуальную проверку по статье «Вандализм», а прокурор Бердска уверен, что варваров нужно найти и наказать.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заверили, что таблички обязательно заменят на новые.