Каракас, 21 ноября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро является «скоромным человеком», а не диктатором. Об этом, как передает радиостанция Noticias MVS, заявил сам глава государства на вручении Национальной премии по истории.

Hugoshi Николас Мадуро

По его словам, он никогда не смог бы стать диктатором, так как является «скромным человеком».

«Я тот, кто я есть», — сказал глава государства, добавив, что не обращает внимания критиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября советник Белого дома Джон Болтон сообщил, что Вашингтон намерен и дальше оказывать давление на «диктаторов и деспотов у наших берегов» — прежде всего на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

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