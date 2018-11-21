Киев, 21 ноября, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко демонстрирует небывалое желание контролировать информационное пространство Украины, заявил олигарх Игорь Коломойский 20 ноября в интервью журналисту издания «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Такого никогда не было — ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиа-пространство», — заявил олигарх.

Напомним, Петру Порошенко принадлежит несколько украинских телеканалов и радиостанций. Если, к примеру, «Пятый канал» является его собственностью буквально, то телеканалом «Прямой» Порошенко владеет через третьих лиц.

Коломойский, отметим, владеет одним из наиболее рейтинговых телеканалов Украины — «1+1».