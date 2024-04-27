Москва, 21 ноября, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Эксперты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft представили список стран, где наиболее высок риск погибнуть в результате стихийных бедствий, сообщает журнал Der Spiegel.

Tony Bowden Тонга

Согласно исследованию, наиболее опасными местами в мире являются тихоокеанские острова Тонга и Вануату. На них чаще всего происходят опасные землетрясения, шторма и наводнения. Следующим по опасности местом были признаны Филиппины, где происходят не только цунами и наводнения, но и извержения вулканов. Большую часть рейтинга занимают страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Напротив, самыми безопасными местами по этому критерию эксперты назвали Мальту, Саудовскую Аравию и Катар. В этих странах очень низок риск погибнуть в результате природной катастрофы. Россия также входит в перечень безопасных стран.