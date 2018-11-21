Пекин, 21 ноября, 2018, 05:42 — ИА Регнум. В общей сложности 75,7% из 1953 респондентов, опрошенных китайским изданием China Youth Daily удовлетворены своим первым местом работы, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Молодой китаец

Среди всех опрошенных 47,3% считают, что зарплата является одним из самых важных факторов при выборе рабочего места, в то время, как 45% полагают, что сфера деятельности также должна быть принята во внимание при выборе работы.

При этом, отвечая на вопрос об ожиданиях от новой работы, 62,3% выразили надежду, что они смогут многому научиться и набраться опыта, 50,8% пожелали найти новых друзей среди коллег с общими интересами и увлечениями, а 47,5% хотят научиться ладить с людьми и решать вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 23% молодых китайцев увольняются с работы без устройства на новую, и, в последнее время подобного рода «голое увольнение» стало серьезной проблемой в Поднебесной.