Москва, 21 ноября, 2018, 05:37 — ИА Регнум. В жилом доме, а улице Рязанский проспект в Москве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает РЕН-ТВ.

Пожар

Сообщается, что пожар вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома на шестом этаже. В связи с возгоранием из подъезда были эвакуированы десять жителей дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На настоящий момент возгорание полностью ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в городе Чусовой Пермского края произошел пожар в частном доме на улице Новостроящейся. В результате пожара погибли шесть человек.