США, 21 ноября, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Полиция американского Джексонвилля (штат Флорида) разыскивает подростков, которые, по сообщениям жителей, вламываются в чужие дома, съедают еду, выпивают алкоголь и убегают, оставив за собой грязную посуду, сообщает телеканал CBS37.

Холодильник

На подобных «грабителей» в полицию поступило сразу несколько жалоб от различных семей, проживающих в городе. Иногда грабитель оставлял за собой не только грязную посуду, но и устраивал в доме беспорядок. При этом, как отмечают потерпевшие, никакие ценные вещи из их дома не пропадали.

«Это очень странно. Они даже не украли телевизор», — заявила одна из пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре полиция арестовала флоридца из округа Оранж. Сообщалось, что 39-летний мужчина решил искупаться в соседском бассейне голым. Он попал на видео камер безопасности, что позволило полицейским быстро вычислить хулигана. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в чужое жилище.